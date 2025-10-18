recherche
Star Academy | Vidéos

Replay "Star Academy" : Théo P. et Leane chantent « Perfect Duet » d’Ed Sheeran et « Crazy in love » de Beyoncé (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 18 octobre 2025 164
Replay "Star Academy" : Théo P. et Leane chantent « Perfect Duet » d’Ed Sheeran et « Crazy in love » de Beyoncé (vidéo)

Le premier prime de la "Star Academy" se poursuit sur TF1 avec Léane et Théo P. qui chantent « Perfect Duet » d’Ed Sheeran et « Crazy in love » de Beyoncé. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Originaire de Valenciennes dans le nord de la France, Théo a 25 ans et est kinésithérapeute depuis 2 ans. Passionné de musique depuis l’enfance, il a débuté au conservatoire de Valenciennes à l’âge de 5 ans. Ce pianiste aguerri est également un grand sportif qui aime autant bouger qu’explorer les différentes formes d’expression musicale, du piano au mix. Mais c’est surtout à travers le chant qu’il affirme pleinement sa personnalité et son énergie. 

Léane a 19 ans. Elle a grandi dans une famille soudée qui l’a toujours poussée à croire en ses rêves. Elle suit une formation de danse pluridisciplinaire à Montpellier qui lui apporte rigueur, technique et ouverture artistique. Aujourd’hui, elle rêve de devenir une artiste complète en associant chant et danse. Solaire et dynamique, elle voit la scène comme un moyen de transmettre ses émotions. 

Théo P. et Léane vont former le tout premier duo de la saison de la promotion 2025 de la Star Academy.

Ensemble, ils vont interpréter « Perfect duet » d’Ed Sheeran, le parrain de la saison avec Charlotte Cardin et « Crazy in love » de Beyoncé.

Extrait de la "Star Academy", le prime du 18 octobre 2025 sur TF1.

Dernière modification le samedi, 18 octobre 2025 22:29
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Star Academy | Vidéos
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Enquête Exclusive&quot; au Pérou, le Far West à 4 000 mètres d’altitude, dimanche 19 octobre 2025 sur M6

"Enquête Exclusive" au Pérou, le Far West à 4 000 mètres d’altitude, dimanche 19 octobre 2025 sur M6

18 octobre 2025 - 23:57

Invités des émissions TV

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 19 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 19 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

18 octobre 2025 - 19:48 Magazines

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...