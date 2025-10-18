Replay "Star Academy" : Théo P. et Leane chantent « Perfect Duet » d’Ed Sheeran et « Crazy in love » de Beyoncé (vidéo)

Le premier prime de la "Star Academy" se poursuit sur TF1 avec Léane et Théo P. qui chantent « Perfect Duet » d’Ed Sheeran et « Crazy in love » de Beyoncé. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Originaire de Valenciennes dans le nord de la France, Théo a 25 ans et est kinésithérapeute depuis 2 ans. Passionné de musique depuis l’enfance, il a débuté au conservatoire de Valenciennes à l’âge de 5 ans. Ce pianiste aguerri est également un grand sportif qui aime autant bouger qu’explorer les différentes formes d’expression musicale, du piano au mix. Mais c’est surtout à travers le chant qu’il affirme pleinement sa personnalité et son énergie.

Léane a 19 ans. Elle a grandi dans une famille soudée qui l’a toujours poussée à croire en ses rêves. Elle suit une formation de danse pluridisciplinaire à Montpellier qui lui apporte rigueur, technique et ouverture artistique. Aujourd’hui, elle rêve de devenir une artiste complète en associant chant et danse. Solaire et dynamique, elle voit la scène comme un moyen de transmettre ses émotions.

Théo P. et Léane vont former le tout premier duo de la saison de la promotion 2025 de la Star Academy.

Ensemble, ils vont interpréter « Perfect duet » d’Ed Sheeran, le parrain de la saison avec Charlotte Cardin et « Crazy in love » de Beyoncé.

Extrait de la "Star Academy", le prime du 18 octobre 2025 sur TF1.