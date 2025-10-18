recherche
Star Academy | Vidéos

Replay "Star Academy" : Victor chante « My way » de Franck Sinatra (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 18 octobre 2025 179
Replay "Star Academy" : Victor chante « My way » de Franck Sinatra (vidéo)

Le premier prime de la "Star Academy" se poursuit sur TF1 avec Victor qui chante « My way » de Franck Sinatra. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Né à Toulon, Victor a grandi entre Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon et l’île de la Réunion avant de poursuivre sa scolarité à Saint-Raphaël puis à Paris. Il a 24 ans.

Il est passionné d’arts, il a suivi une prépa mode avant d’intégrer une école de comédie musicale puis une école de musique.

En parallèle de son activité de vendeur en boulangerie-pâtisserie, Victor partage son talent en chantant dans la rue dès qu’il en a l’occasion.

Ce soir, Victor va pouvoir vivre pleinement son rêve. Il va fouler le parquet du studio 217 de la plaine Saint Denis avec LE titre de Franck Sinatra : « My way ».

Extrait de la "Star Academy", le prime du 18 octobre 2025 sur TF1.

Dernière modification le samedi, 18 octobre 2025 22:34
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Star Academy | Vidéos
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Enquête Exclusive&quot; au Pérou, le Far West à 4 000 mètres d’altitude, dimanche 19 octobre 2025 sur M6

"Enquête Exclusive" au Pérou, le Far West à 4 000 mètres d’altitude, dimanche 19 octobre 2025 sur M6

18 octobre 2025 - 23:57

Invités des émissions TV

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 19 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 19 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

18 octobre 2025 - 19:48 Magazines

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...