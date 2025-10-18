Replay "Star Academy" : Victor chante « My way » de Franck Sinatra (vidéo)

Le premier prime de la "Star Academy" se poursuit sur TF1 avec Victor qui chante « My way » de Franck Sinatra. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Né à Toulon, Victor a grandi entre Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon et l’île de la Réunion avant de poursuivre sa scolarité à Saint-Raphaël puis à Paris. Il a 24 ans.

Il est passionné d’arts, il a suivi une prépa mode avant d’intégrer une école de comédie musicale puis une école de musique.

En parallèle de son activité de vendeur en boulangerie-pâtisserie, Victor partage son talent en chantant dans la rue dès qu’il en a l’occasion.

Ce soir, Victor va pouvoir vivre pleinement son rêve. Il va fouler le parquet du studio 217 de la plaine Saint Denis avec LE titre de Franck Sinatra : « My way ».

Extrait de la "Star Academy", le prime du 18 octobre 2025 sur TF1.