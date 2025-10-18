"Star Academy" : Lenny et Ema chantent « Love yourself » de Justin Bieber (vidéo)

Le premier prime de la "Star Academy" se poursuit sur TF1 avec Lenny et Emma qui chantent « Love yourself » de Justin Bieber. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Lenny a 21 ans et habite le Coudray-Montceaux dans l’Essonne. Passionné de musique depuis toujours, Lenny écrit et chante ses propres chansons en anglais. En parallèle de ses études en Management Commercial Opérationnel (MCO), il essaye de se produire sur des petites scènes dès qu’il en a l’occasion. Son objectif : transmettre une émotion authentique à travers sa voix. À la Star Academy, il espère gagner en technique et rendre fier ses proches.

Deuxième duo de la soirée et donc de la Saison 2025 de la Star Academy, Lenny 21 ans et Ema 25 ans (que l’on a découverte dans l’émission Quotidien animée par Yann Barthès sur TMC, hier soir) vont interpréter le titre pop de Justin Bieber : « Love yourself ».

Extrait de la "Star Academy", le prime du 18 octobre 2025 sur TF1.