recherche
Star Academy | Vidéos

Replay "Star Academy" : Lily chante « Messy » de Lola Young (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 18 octobre 2025 117
Replay "Star Academy" : Lily chante « Messy » de Lola Young (vidéo)

Le premier prime de la "Star Academy" se poursuit sur TF1 avec Lily qui chante « Messy » de Lola Young. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Originaire de Corse, Lily a 22 ans et habite Marseille. Elle chante depuis ses 3 ans et joue de la guitare depuis ses 6 ans, héritant de la passion de son père. Son univers musical va de la variété française à la pop anglo-saxonne, avec une touche funk/soul qui lui est propre.

Depuis quelques années, elle chante aussi bien dans des bars que dans des mariages. Elle rêve désormais de remplir de grandes salles et de les faire vibrer aux notes de ses propres chansons. 

Pour son premier prime à la Star Academy, Lily chante « Messy » de Lola Young.

Extrait de la "Star Academy", le prime du 18 octobre 2025 sur TF1.

Dernière modification le samedi, 18 octobre 2025 23:04
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Star Academy | Vidéos
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Enquête Exclusive&quot; au Pérou, le Far West à 4 000 mètres d’altitude, dimanche 19 octobre 2025 sur M6

"Enquête Exclusive" au Pérou, le Far West à 4 000 mètres d’altitude, dimanche 19 octobre 2025 sur M6

18 octobre 2025 - 23:57

Invités des émissions TV

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 19 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 19 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

18 octobre 2025 - 19:48 Magazines

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...