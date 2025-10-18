Replay "Star Academy" : Lily chante « Messy » de Lola Young (vidéo)

Le premier prime de la "Star Academy" se poursuit sur TF1 avec Lily qui chante « Messy » de Lola Young. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Originaire de Corse, Lily a 22 ans et habite Marseille. Elle chante depuis ses 3 ans et joue de la guitare depuis ses 6 ans, héritant de la passion de son père. Son univers musical va de la variété française à la pop anglo-saxonne, avec une touche funk/soul qui lui est propre.

Depuis quelques années, elle chante aussi bien dans des bars que dans des mariages. Elle rêve désormais de remplir de grandes salles et de les faire vibrer aux notes de ses propres chansons.

Pour son premier prime à la Star Academy, Lily chante « Messy » de Lola Young.

Extrait de la "Star Academy", le prime du 18 octobre 2025 sur TF1.