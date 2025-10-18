Replay "Star Academy" : Léo chante « Peur de l’amour » de Carla de Coignac / Tom Odell (vidéo)

Le premier prime de la "Star Academy" se poursuit sur TF1 avec Léo qui chante « Peur de l'amour » de Carla de Coignac. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Né à Arras il y a 24 ans et installé à Lille, Léo a suivi une formation classique au conservatoire avant d’obtenir un diplôme d’État de cor d’harmonie. Il écrit et compose depuis quelques années dans un univers pop et électro pop inspiré par Thérapie Taxi, Zaoui, Vidéoclub ou encore STO.

Il n’a jamais chanté en public, et voit la Star Academy comme un défi à relever pour transformer sa timidité en force et s’affirmer pleinement en tant qu’artiste.

Pour son premier prime, il a choisi un titre de Carla de Coignac : « Peur de l’amour », une sublime reprise du titre « Another Love » de Tom Odell. Un titre qui colle parfaitement aux inspirations de Léo qui a suivi une formation classique au conservatoire.

Extrait de la "Star Academy", le prime du 18 octobre 2025 sur TF1.