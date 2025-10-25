recherche
Replay "Star Academy" : Léane chante et danse sur « Please Don't Stop The Music » de Rihanna (vidéo)

Par Jean-Marc VERDREL
Publié samedi 25 octobre 2025
Replay "Star Academy" : Léane chante et danse sur « Please Don’t Stop The Music » de Rihanna (vidéo)

Le second prime de la 13ème saison de la "Star Academy" se poursuit sur TF1 avec Léane sur un tableau chanté / dansé. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Cette année, la promotion 2025 peut proposer leur candidature pour faire un tableau chanté / dansé lors du prime de la semaine.

Cette semaine, c’est Léane qui a obtenu ce tableau tant convoité.

Danseuse dans l’âme, elle est la première académicienne de la promotion à réaliser cet exercice difficile avec une chorégraphie signée Jonathan Jenvrin ! Et les répétitrices l’ont annoncé, le meilleur tableau chanté / dansé.

Découvrez sa prestation.

Extrait de "Star Academy", le prime 2 du samedi 25 octobre 2025 sur TF1.

Dernière modification le samedi, 25 octobre 2025 22:47
Publié dans Star Academy | Vidéos
Suivez nous...