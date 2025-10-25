Cette année, la promotion 2025 peut proposer leur candidature pour faire un tableau chanté / dansé lors du prime de la semaine.
Cette semaine, c’est Léane qui a obtenu ce tableau tant convoité.
Danseuse dans l’âme, elle est la première académicienne de la promotion à réaliser cet exercice difficile avec une chorégraphie signée Jonathan Jenvrin ! Et les répétitrices l’ont annoncé, le meilleur tableau chanté / dansé.
Découvrez sa prestation.
Extrait de "Star Academy", le prime 2 du samedi 25 octobre 2025 sur TF1.