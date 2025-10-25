Replay "Star Academy" : Théo P. chante « Quand je marche » Ben Mazué (vidéo)

Le second prime de la 13ème saison de la "Star Academy" se poursuit sur TF1 avec Théoc P. qui est nommé cette semaine. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Ce soir, Théo P. est sur le banc des nommés aux côtés de Mehdi et Ema. Les trois académiciens interprètent chacun un titre pour défendre leur place.

Théo P. défend sa place sur « Quand je marche » de Ben Mazué.

Lors de son évaluation, les professeurs ont trouvé que son interprétation de "Le rêve de Stella Spotlight" de Diane Dufresne était trop faible comparée à ses camarades. Fera-t-il la différence ce soir ?

Découvrez sa prestation.

Extrait de "Star Academy", le prime 2 du samedi 25 octobre 2025 sur TF1.