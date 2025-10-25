Replay "Star Academy" : Théo P. chante « Quand je marche » Ben Mazué (vidéo)

Ce soir, Théo P. est sur le banc des nommés aux côtés de Mehdi et Ema. Les trois académiciens interprètent chacun un titre pour défendre leur place.
Théo P. défend sa place sur « Quand je marche » de Ben Mazué.
Lors de son évaluation, les professeurs ont trouvé que son interprétation de "Le rêve de Stella Spotlight" de Diane Dufresne était trop faible comparée à ses camarades. Fera-t-il la différence ce soir ?
Découvrez sa prestation.
Extrait de "Star Academy", le prime 2 du samedi 25 octobre 2025 sur TF1.