Replay "Star Academy" samedi 25 octobre 2025, voici titres chantés par les élèves sur le 2ème prime (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 26 octobre 2025 76
Samedi 25 octobre 2025 à partir de 21:10, Nikos Aliagas a présenté sur TF1 le deuxième prime de la 13ème saison de la "Star Academy". Retour en images sur les prestations de la soirée.

Tout au long de ce second prime, les élèves ont mis en pratique leurs apprentissages de la semaine au château et donné le meilleur d'eux-mêmes devant le public et les professeurs.

Certains d'entre eux ont eu la chance de partager un duo avec des artistes français et internationaux : Kyo, Amel Bent, Benjamin Biolay, Lily Wood and the Prick et Luiza.

Une première élimination

Cette semaine, Théo P.Ema et Mehdi étaient nommés suite aux évaluations. 

Les téléspectateurs ont sauvé Théo P. et les académiciens ont sauvé Ema. C'est donc Mehdi qui a été éliminé après seulement une semaine au château.

Les prestations de la soirée

Si vous n'étiez pas devant TF1 samedi soir, ou si vous souhaitez revoir l'une des prestations de ce second prime, retrouvez ci-dessous les titres chantés par les académiciens :

Replay &quot;Star Academy&quot; : La promo 2025 chante l'hymne « Voulez-vous » d'ABBA (vidéo)

Replay "Star Academy" : La promo 2025 chante l'hymne « Voulez-vous » d'ABBA (vidéo)
25 octobre 2025 - 21:26

25 octobre 2025 - 21:26 Star Academy | Vidéos

Replay &quot;Star Academy&quot; : Victor chante « Take me to church » de Hozier (vidéo)

Replay "Star Academy" : Victor chante « Take me to church » de Hozier (vidéo)

25 octobre 2025 - 21:52 Star Academy | Vidéos

Replay &quot;Star Academy&quot; : Jeanne et Benjamin Biolay chantent « Mon héritage » (vidéo)

Replay "Star Academy" : Jeanne et Benjamin Biolay chantent « Mon héritage » (vidéo)

25 octobre 2025 - 21:57 Star Academy | Vidéos

Replay &quot;Star Academy&quot; : Victor, Jeanne et Sarah chantent « Tout doucement » de Bibie (vidéo)

Replay "Star Academy" : Victor, Jeanne et Sarah chantent « Tout doucement » de Bibie (vidéo)
25 octobre 2025 - 22:01

25 octobre 2025 - 22:01 Star Academy | Vidéos

Replay &quot;Star Academy&quot; : Ambre et Amel Bent chantent « Le droit à l’erreur » (vidéo)

Replay "Star Academy" : Ambre et Amel Bent chantent « Le droit à l’erreur » (vidéo)

25 octobre 2025 - 22:24 Star Academy | Vidéos

Replay &quot;Star Academy&quot; : Anouk / Bastiaan sur &quot;Etre à la hauteur d'Emmanuel Moire (vidéo)

Replay "Star Academy" : Anouk / Bastiaan sur "Etre à la hauteur d'Emmanuel Moire (vidéo)
25 octobre 2025 - 22:31

25 octobre 2025 - 22:31 Star Academy | Vidéos

Replay &quot;Star Academy&quot; : Léane chante et danse sur « Please Don’t Stop The Music » de Rihanna (vidéo)

Replay "Star Academy" : Léane chante et danse sur « Please Don't Stop The Music » de Rihanna (vidéo)
25 octobre 2025 - 22:44

25 octobre 2025 - 22:44 Star Academy | Vidéos

Replay &quot;Star Academy&quot; : Melissa et Luiza chantent « Soleil Bleu » (vidéo)

Replay "Star Academy" : Melissa et Luiza chantent « Soleil Bleu » (vidéo)

25 octobre 2025 - 22:52 Star Academy | Vidéos

Replay &quot;Star Academy&quot; : Léo et Kyo chantent « Le Graal » (vidéo)

Replay "Star Academy" : Léo et Kyo chantent « Le Graal » (vidéo)

25 octobre 2025 - 23:03 Star Academy | Vidéos

Replay &quot;Star Academy&quot; : Ema chante « Voilà » de Barbara Pravi (vidéo)

Replay "Star Academy" : Ema chante « Voilà » de Barbara Pravi (vidéo)

25 octobre 2025 - 23:11 Star Academy | Vidéos

Replay &quot;Star Academy&quot; : Mehdi chante « Indélébile » d'Yseult (vidéo)

Replay "Star Academy" : Mehdi chante « Indélébile » d'Yseult (vidéo)

25 octobre 2025 - 23:55 Star Academy | Vidéos

Replay &quot;Star Academy&quot; : Théo P. chante « Quand je marche » Ben Mazué (vidéo)

Replay "Star Academy" : Théo P. chante « Quand je marche » Ben Mazué (vidéo)

25 octobre 2025 - 23:59 Star Academy | Vidéos

Replay &quot;Star Academy&quot; : Lily et Lilly Wood and the Prick chantent « Prayer in C » (vidéo)

Replay "Star Academy" : Lily et Lilly Wood and the Prick chantent « Prayer in C » (vidéo)
26 octobre 2025 - 00:04

26 octobre 2025 - 00:04 Star Academy | Vidéos

Replay &quot;Star Academy&quot; : Les élèves et Kyo chantent « Dernière danse » (vidéo)

Replay "Star Academy" : Les élèves et Kyo chantent « Dernière danse » (vidéo)

26 octobre 2025 - 00:11 Star Academy | Vidéos

Dernière modification le dimanche, 26 octobre 2025 01:00
Publié dans Star Academy | Vidéos
