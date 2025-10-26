Replay "Star Academy" samedi 25 octobre 2025, voici titres chantés par les élèves sur le 2ème prime (vidéo)

Tout au long de ce second prime, les élèves ont mis en pratique leurs apprentissages de la semaine au château et donné le meilleur d'eux-mêmes devant le public et les professeurs.
Certains d'entre eux ont eu la chance de partager un duo avec des artistes français et internationaux : Kyo, Amel Bent, Benjamin Biolay, Lily Wood and the Prick et Luiza.
Une première élimination
Cette semaine, Théo P., Ema et Mehdi étaient nommés suite aux évaluations.
Les téléspectateurs ont sauvé Théo P. et les académiciens ont sauvé Ema. C'est donc Mehdi qui a été éliminé après seulement une semaine au château.
Les prestations de la soirée
Si vous n'étiez pas devant TF1 samedi soir, ou si vous souhaitez revoir l'une des prestations de ce second prime, retrouvez ci-dessous les titres chantés par les académiciens :
