Replay "Star Academy" vendredi 21 novembre 2025, voici 20 prestations de la soirée (vidéo)

Vendredi 21 novembre 2025 à partir de 21:10, Nikos Aliagas a présenté sur TF1 le 6ème prime de la "Star Academy". Retour en images sur les prestations des élèves.

Toute la soirée, des surprises ont parsemé ce 6ème prime de la "Star Academy" avec la présence d'Aya Nakamura à l'occasion de la sortie de son nouvel album.

De nombreux artistes sont venus surprendre les élèves et partager la scène avec eux.

Une quatrième élimination

Pour Victor, Théo P. et Léane, la soirée a résonné différemment puisque tous les trois étaient sur le banc des nommés.

À la fin du prime, c'est Victor qui a été sauvé par les téléspectateurs de TF1.

Face à leurs camarades : Théo P. et Léane. A la majorité des votes, Théo P. a été sauvé et Léane éliminée.

Les prestations chantées en Replay

Si vous n'étiez pas devant TF1 vendredi soir, ou si vous souhaitez revoir certaines prestations, voici les 20 titres qui ont été chantés vendredi soir par les élèves :