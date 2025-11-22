Replay "Star Academy" vendredi 21 novembre 2025, voici 20 prestations de la soirée (vidéo)

Toute la soirée, des surprises ont parsemé ce 6ème prime de la "Star Academy" avec la présence d'Aya Nakamura à l'occasion de la sortie de son nouvel album.
De nombreux artistes sont venus surprendre les élèves et partager la scène avec eux.
Une quatrième élimination
Pour Victor, Théo P. et Léane, la soirée a résonné différemment puisque tous les trois étaient sur le banc des nommés.
À la fin du prime, c'est Victor qui a été sauvé par les téléspectateurs de TF1.
Face à leurs camarades : Théo P. et Léane. A la majorité des votes, Théo P. a été sauvé et Léane éliminée.
Les prestations chantées en Replay
Si vous n'étiez pas devant TF1 vendredi soir, ou si vous souhaitez revoir certaines prestations, voici les 20 titres qui ont été chantés vendredi soir par les élèves :
Replay "Star Academy" : Mélissa chante "Dernière danse" d'Indila (vidéo)
21 novembre 2025 - 21:15 Star Academy | Vidéos
"Star Academy" : Les élèves et Aya Nakamura chantent un medley (vidéo)
21 novembre 2025 - 21:20 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Léa et Camille Lellouche chante "N'insiste pas" (vi…
21 novembre 2025 - 22:08 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Anouk et Loïc Nottet chantent "Million Eyes" (vidéo)
21 novembre 2025 - 22:18 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Jeanne et Janie chantent "Mon idole" (vidéo)
21 novembre 2025 - 22:31 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Théo L. et Claudio Capéo chantent "Caruso" (vidéo)
21 novembre 2025 - 22:40 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Ambre chante "Je te promets" de Johnny Hallyday (vidéo)
21 novembre 2025 - 22:43 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Sarah chante "Je suis malade" de Serge Lama (vidéo)
21 novembre 2025 - 23:03 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Jeanne chante "J'envoie valser" de Zazie (vidéo)
21 novembre 2025 - 23:06 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Sarah fait son autoportrait, pluie de surprises (vidéo)
21 novembre 2025 - 23:10 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Ambre chante et danse sur « Bad Romance » de Lady Gaga (vidéo)
21 novembre 2025 - 23:17 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Bastiaan et Léa chantent "Bohemian Rhapsody" de Queen (v…
21 novembre 2025 - 23:25 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Léane chante "Heal the world" de Michael Jackson (vidéo)…
21 novembre 2025 - 23:30 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Théo P. chante "Petite Marie" de Francis Cabrel (vidéo)…
22 novembre 2025 - 00:12 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Victor chante "Mourir sur scène" de Dalida (vidéo)
22 novembre 2025 - 00:16 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Ambre et Jérémy Frérot chantent "Adieu" (vidéo)
22 novembre 2025 - 00:25 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Melissa et Aliocha Schneider chantent "Ensemble" (vidéo)…
22 novembre 2025 - 00:31 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Lily et son petit ami chantent "With or Without You" de …
22 novembre 2025 - 00:39 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Melissa et Miki chantent "Particule" (vidéo)
22 novembre 2025 - 00:43 Star Academy | Vidéos