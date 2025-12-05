recherche
Star Academy | Vidéos

Replay "Star Academy" : Bastiaan et Eddy de Pretto chantent "Kid" (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 5 décembre 2025 178
Replay "Star Academy" : Bastiaan et Eddy de Pretto chantent "Kid" (vidéo)

Le prime du Musical de la 13ème saison de la "Star Academy" se poursuit sur TF1 avec Bastiaan qui partage la scène avec Eddy de Pretto. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

La surprise est de taille pour Bastiaan ce soir.

Il voit débarquer en plateau Eddy de Pretto pour chanter ensemble "Kid".

Extrait de la "Star Academy", le 8ème prime du vendredi 5 décembre 2025 sur TF1.

Dernière modification le vendredi, 05 décembre 2025 22:12
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Star Academy | Vidéos
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Télématin&quot; samedi 6 décembre 2025, les invités de Mélanie Tavarant & Samuel Ollivier sur France 2

"Télématin" samedi 6 décembre 2025, les invités de Mélanie Tavarant & Samuel Ollivier sur France 2

05 décembre 2025 - 20:46

Invités des émissions TV

A ne pas manquer...

Sommaire de &quot;50' Inside&quot; samedi 6 décembre 2025 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Sommaire de "50' Inside" samedi 6 décembre 2025 sur TF1, les repo…

05 décembre 2025 - 15:42 Magazines

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...