Replay "Star Academy" : Bastiaan et Eddy de Pretto chantent "Kid" (vidéo)

Le prime du Musical de la 13ème saison de la "Star Academy" se poursuit sur TF1 avec Bastiaan qui partage la scène avec Eddy de Pretto. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

La surprise est de taille pour Bastiaan ce soir. Il voit débarquer en plateau Eddy de Pretto pour chanter ensemble "Kid". Extrait de la "Star Academy", le 8ème prime du vendredi 5 décembre 2025 sur TF1.

