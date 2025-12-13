Replay "Star Academy" : Victor et Calum Scott chantent « Dancing On My Own » (vidéo)

Le prime spécial Tournée de la "Star Academy" se poursuit sur TF1 avec Victor qui partage la scène avec Calum Scott. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Ce soir, Victor partage la scène du Studio 217 avec Calum Scott. Ensemble, ils interprètent le titre "Dancing On My Own". Extrait de la "Star Academy", le prime de la Tournée du samedi 13 décembre 2025 sur TF1.

