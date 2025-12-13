Replay "Star Academy" : Sarah et Mentissa chantent « Et bam » (vidéo)

Le prime spécial Tournée de la "Star Academy" se poursuit sur TF1 avec Sarah qui partage la scène avec Mentissa. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Surprise ! Sarah ne s'y attendait pas : Mentissa vient la surprendre en direct au Studio 217.

Elles vont interpréter le titre "Et bam" de l'artiste.

Extrait de la "Star Academy", le prime de la Tournée du samedi 13 décembre 2025 sur TF1.