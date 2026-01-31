Replay "Star Academy" : Ambre et Christophe Maé chantent "Casting" (vidéo)

Ce soir, Ambre partage la scène avec Christophe Maé.
Ensemble, ils interprètent le titre "Casting" de l'artiste.
Extrait de la "Star Academy", la demi-finale Ambre / Victor du samedi 31 janvier 2026 sur TF1.
Par Jean-Marc VERDREL
La seconde demi-finale de la "Star Academy" se poursuit sur TF1 avec Ambre qui partage la scène avec Christophe Maé. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.
