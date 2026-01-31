recherche
Replay "Star Academy" : Victor et Mentissa chantent "Le bruit du silence" (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 31 janvier 2026 130
La seconde demi-finale de la "Star Academy" se poursuit sur TF1 avec Victor qui partage la scène avec Mentissa. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Ce soir, Victor a la chance de partager un duo avec Mentissa.

Ensemble, ils interprètent le titre "Le bruit du silence" de l'artiste.

Extrait de la "Star Academy", la demi-finale Ambre / Victor du samedi 31 janvier 2026 sur TF1.

Dernière modification le samedi, 31 janvier 2026 22:01
Publié dans Star Academy | Vidéos
