Replay "Star Academy" : Ambre et Victor chantent "Je pense à vous" de Linh (vidéo)

La seconde demi-finale de la "Star Academy" se poursuit sur TF1 avec l'ultime duo d'Ambre et de Victor. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Ce soir, Victor et Ambre partagent un ultime duo avant le résultat des votes.

Ensemble, ils chantent le titre "Je pense à vous" de Linh.

Extrait de la "Star Academy", la demi-finale Ambre / Victor du samedi 31 janvier 2026 sur TF1.