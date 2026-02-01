Replay "Star Academy" : Ambre, Victor et Feu! Chatterton chantent "Allons voir" (vidéo)

La seconde demi-finale de la "Star Academy" se termine sur TF1 avec Ambre et Victor qui partagent la scène avec Feu! Chatterton. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Les demi-finalistes, Ambre et Victor, sont accompagnés par le groupe de rock Feu! Chatterton.

Ensemble, ils interprètent leur titre "Allons voir".

Extrait de la "Star Academy", la demi-finale Ambre / Victor du samedi 31 janvier 2026 sur TF1.