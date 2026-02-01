Replay "Star Academy" samedi 31 janvier 2026, voici les prestations de la demi-finale Ambre / Victor (vidéo)

C'était le grand soir pour Ambre et Victor. Les deux académiciens se sont affrontés pour gagner leur place en finale de la Star Academy 2025.
Les académiciens ont partagé la scène avec des artistes exceptionnels : Christophe Maé, Mentissa, Feu! Chatterton, Zélie, Sofiane Pamart et Esther Abrami.
Tout au long de la soirée, ce sont les téléspectateurs de TF1 ont choisi leur finaliste.
Une 15ème élimination
Après plus de deux heures de show en direct du studio 217, les téléspectateurs de TF1 ont fait leur choix : Ambre est la seconde finaliste.
L'aventure s'arrête ce soir pour Victor, éliminé aux portes de la finale.
Les prestations chantées en Replay
Si vous n'étiez pas devant TF1 samedi soir, ou si vous souhaitez revoir certaines prestations, voici les titres qui ont été chantés par les élèves :
Replay "Star Academy" : Ambre et Victor chantent "Don't Stop Me Know" de Qu…
31 janvier 2026 - 21:11 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Ambre et Christophe Maé chantent "Casting" (vidéo)
31 janvier 2026 - 21:53 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Victor et Mentissa chantent "Le bruit du silence" (vidéo…
31 janvier 2026 - 21:58 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Ambre et Victor chantent "Si seulement je pouvais lui manquer…
31 janvier 2026 - 22:02 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Victor chante "Hier encore" de Charles Aznavour (vidéo)
31 janvier 2026 - 22:17 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Ambre chante « L'aigle noir » de Barbara (vidéo)
31 janvier 2026 - 22:22 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Léa et Zélie chantent "Je ne serai jamais" (vidéo)
31 janvier 2026 - 22:26 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Ambre et Bastiaan chantent "One" de U2 (vidéo)
31 janvier 2026 - 23:05 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Ambre et Anabel chantent "Faux semblants" (vidéo)
31 janvier 2026 - 23:11 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Ambre et Amel Bent chantent "Ma philosophie" (vidéo)
31 janvier 2026 - 23:17 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Victor et Melissa chantent "Lovely" de Billie Eilish (vi…
31 janvier 2026 - 23:21 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Victor et Bilal Hassani chantent "Roi" (vidéo)
31 janvier 2026 - 23:26 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Ambre chante "Lose Control" avec Esther Abrami au violon…
31 janvier 2026 - 23:51 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Victor chante "Fallin'" avec Sofiane Pamart au pian…
31 janvier 2026 - 23:57 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Victor et Léa chantent "A Million Dreams" de The Greates…
01 février 2026 - 00:06 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Ambre et Léa chantent "Holding Out For A Hero" de Bonnie…
01 février 2026 - 00:11 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Ambre et Victor chantent "Je pense à vous" de Linh (vidé…
01 février 2026 - 00:15 Star Academy | Vidéos