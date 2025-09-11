recherche
"The Voice Kids" : moment suspendu avec Margaux sur "I Will Always Love You" samedi sur TF1 (vidéo)

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL jeudi 11 septembre 2025 257
À deux jours des dernières auditions à l'aveugle de "The Voice Kids", TF1 vous dévoile la prestation de Margaux et sa reprise du titre "I Will Always Love You" de Whitney Houston. Un moment suspendu...

Pour son audition à l'aveugle, Margaux se présente sur le plateau de The Voice Kids avec un titre de Whitney Houston : "I Will Always Love You".

Margaux a parcouru 6 000 kilomètres depuis Dubaï pour réaliser son rêve sur la scène de The Voice Kids.

Petite, elle découvre la musique avec son grand-père qui joue de la clarinette et lui apprend le rock. Adolescente douce et dans la lune, elle trouve dans la musique un refuge et un moyen de s’exprimer. À 13 ans, elle s’essaie déjà à de grandes chansons à voix et montre que le talent n’a pas d’âge.

Celle qui rêve de passer un jour à la radio compte bien profiter de cette grande scène pour dévoiler son talent et réaliser son rêve...

Extrait de "The Voice Kids", les auditions à l'aveugle samedi 13 septembre 2025 sur TF1.

Publié dans The Voice Kids
