"The Voice Kids" : Les groupes, ultime étape avant la finale, samedi 20 septembre 2025 sur TF1 (vidéo)

Samedi 20 septembre 2025 à 21:10 sur TF1, la compétition se poursuit pour les jeunes talents de "The Voice Kids" avec l'ultime étape avant la finale : Les Groupes.

Après des Auditions à l'Aveugle riches en émotions et en découvertes, l'aventure The Voice Kids 2025 franchit une nouvelle étape cruciale et inédite.

Les coachs, Patrick Fiori, Santa, Matt Pokora et Soprano ont chacun constitué une équipe de huit jeunes talents.

Pour cette étape inédite, chaque coach a formé deux groupes de quatre talents. Le défi est de taille : chaque groupe devra performer sur une même chanson, mettant leur capacité à chanter ensemble à l'épreuve !

La pression sera à son comble pour les coachs, car un seul talent par groupe aura la chance d'accéder à la Grande Finale de The Voice Kids. Des choix déchirants attendent Patrick Fiori, Santa, Matt Pokora et Soprano.

Pour les aider dans la préparation de cette épreuve, les coachs ont eu carte blanche dans le choix de la chanson, des costumes, et même de la chorégraphie.

Parmi les surprises imaginées par les coachs : un moment fort et suspendu avec les mamans des talents qui viendront les rejoindre sur scène.

Attendez-vous à découvrir huit tableaux exceptionnels qui promettent d'éblouir et d'émouvoir les petits comme les grands !

Pour cette soirée, trois invités d'exception partageront la scène avec nos jeunes talents : la talentueuse actrice Isabelle Nanty, l'humoriste et comédien Arnaud Ducret, et la chanteuse phénomène Nej'.