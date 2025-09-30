Finale de "The Voice Kids" samedi 4 octobre 2025 sur TF1, les artistes présents

Samedi 4 octobre 2025 à 21:10 sur TF1, Nikos Aliagas présentera sur TF1 la grande finale de la 8ème saison de "The Voice Kids". Voici les artistes qui seront présents aux côtés des jeunes talents.

Après des Auditions à l’Aveugle qui nous ont permis de découvrir des talents extraordinaires et des Groupes qui nous ont époustouflés avec de superbes performances, place à la Finale pour nos jeunes talents !

Lors de la dernière étape, les Groupes, nos 4 coachs ont eu l’énorme responsabilité de désigner les finalistes de leur équipe :

Diego et Wylie team Santa



et team Ella et Miriam team Soprano

et team Albert et Charlotte team Patrick Fiori

et team Roxane et Kimon team Matt Pokora

Mais lors de cette ultime soirée de finale, c’est le public qui aura les pleins pouvoirs et qui sera le seul à pouvoir choisir qui sera sacré The Voice Kids 2025.

Des duos inédits avec des invités prestigieux

Amel Bent fera son grand retour dans l’émission, avec toute l’énergie et l’émotion qui ont fait d’elle l’une des voix préférées du public.

Helena, artiste au style affirmé, séduit le public par sa voix expressive et son énergie sur scène. Elle viendra partager sa passion et offrir un duo plein d’émotion.

Linh, toujours guidée par son amour de la musique, surprendra avec sa personnalité artistique pleine de sincérité et de modernité.

Marine, qui a déjà foulé la scène de The Voice Kids, revient aujourd’hui en tant qu’artiste accomplie, prête à faire vibrer le public avec son univers.

Préparez-vous à vivre de beaux moments de musique et d’émotion, à découvrir des duos impressionnants et surtout à assister aux meilleures performances vocales !