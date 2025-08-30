Replay "The Voice Kids" : Jade chante "Premier amour" de Nour (vidéo)

La première soirée des auditions à l'aveugle de la 11ème saison de "The Voice Kids" se poursuit sur TF1 avec Jade. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

C’est au tour de Jade, 8 ans, de se présenter devant les coachs. Elle a choisi un titre de Nour, révélée en 2019 dans The Voice Kids et gagnante de The Voice en 2022. Jade chante "Premier amour".

Jade est une petite fille rigolote et maligne, qui chante depuis qu’elle sait parler ! Très déterminée, elle apprend le piano toute seule et rêve, plus tard, de devenir une star internationale ! Mais en attendant, elle admire le parcours de grandes artistes françaises passées par The Voice Kids.

Jade n’a pas peur de se mettre en compétition avec des plus grands qu’elle, car c’est une petite fille adorable et attachante, prête à faire fondre le cœur des Français.

Deux coachs se sont retournés : Soprano (qui a eu Nour dans son équipe) et M. Pokora. Quel coach Jade va-t-elle choisir ?

Extrait de "The Voice Kids", les auditions à l'aveugle du samedi 30 août 2025 sur TF1.