Replay "The Voice Kids" : Gaëtan chante "Lettre à France" de Michel Polnareff (vidéo)

La première soirée des auditions à l'aveugle de la 11ème saison de "The Voice Kids" se poursuit sur TF1 avec Gaëtan. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Une voix pure et cristalline, Gaëtan a choisi "Lettre à France" de Michel Polnareff et il commence sa chanson par des vocalises incroyables.

Gaëtan est un grand sensible de 12 ans, studieux et respectueux. Il est accompagné par la musique depuis tout jeune. La musique a toujours eu une grande place dans sa vie. Il l’utilise aujourd’hui pour extérioriser toutes ses émotions et appréhender sa vie d’adolescent.

Ayant commencé le chant dans le but de participer à The Voice Kids, c’est son rêve de petit garçon qui se réalise aujourd'hui. Maintenant, il espère réussir à gérer son stress sur la scène et à prendre du plaisir. Les coachs restent scotchés à leur fauteuil.

Quel coach Gaëtan va-t-il choisir pour poursuivre l'aventure de The Voice Kids ?

Extrait de "The Voice Kids", les auditions à l'aveugle du samedi 30 août 2025 sur TF1.