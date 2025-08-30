Replay "The Voice Kids" : Angie chante "The Loneliest" de Maneskin (vidéo)

La première soirée des auditions à l'aveugle de la 11ème saison de "The Voice Kids" se poursuit sur TF1 avec Angie. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Angie a 11 ans. Elle a choisi un titre du groupe de rock italien Maneskin : "Loneliest" pour conquérir le cœur des coachs.

Issue d’une famille d’artistes, Angie a été initiée à la musique, et particulièrement au rock, par son papa, ancien chanteur dans un groupe. Discrète et timide, Angie commence très jeune à jouer de la batterie, l’utilisant ainsi comme d’un outil pour se cacher. C’est en découvrant le chant qu’elle trouve enfin un moyen de s’exprimer librement. Esprit créatif, elle s’essaie à de nombreux arts et se découvre aussi une passion pour la ventriloquie !

Participer à The Voice Kids, c’est une nouvelle étape pour Angie où elle espère vaincre sa timidité, prendre en confiance en elle et s’épanouir. Go Angie !

Accompagnée de sa batterie, Angie n'a pas tremblé. Un seul coach s'est retourné. Découvrez lequel...

Extrait de "The Voice Kids", les auditions à l'aveugle du samedi 30 août 2025 sur TF1.