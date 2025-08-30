recherche
Replay "The Voice Kids" : Charlotte chante "Speed" de Zazie (vidéo)

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL samedi 30 août 2025 159
Replay "The Voice Kids" : Charlotte chante "Speed" de Zazie (vidéo)

La première soirée des auditions à l'aveugle de la 11ème saison de "The Voice Kids" se poursuit sur TF1 avec Charlotte. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Charlotte a 14 ans et habite Vitry-en-Artois dans le Pas-de-Calais. Charlotte est joyeuse et pleine de vie. Elle rêve de devenir anesthésiste pour aider les autres.

À 8 ans, elle apprend qu'elle est atteinte d'un cancer qui l'empêche de chanter pendant deux ans. Un épisode difficile qui n'altère pas sa détermination ! Dès qu'elle en a eu la force, elle s’est remise à chanter pour se sentir libre et vivante.

The Voice Kids est pour elle une preuve de résilience qui résonne avec son parcours. Charlotte veut prouver qu'on peut toujours se relever et réaliser ses rêves, malgré les épreuves !

Charlotte a choisi d'interpréter ce soir devant les coachs "Speed" de Zazie.

Quel coach Charlotte va-t-elle choisir pour poursuivre l'aventure de The Voice Kids ? 

Extrait de "The Voice Kids", les auditions à l'aveugle du samedi 30 août 2025 sur TF1.

Dernière modification le samedi, 30 août 2025 22:53
