recherche
The Voice Kids | Vidéos

Replay "The Voice Kids" : Keylia chante "California Dreamin" de The Mamas & the Papas (vidéo)

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL samedi 30 août 2025 153
Replay "The Voice Kids" : Keylia chante "California Dreamin" de The Mamas & the Papas (vidéo)

La première soirée des auditions à l'aveugle de la 11ème saison de "The Voice Kids" se poursuit sur TF1 avec Keylia. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Carton plein pour Keylia, 15 ans, elle a choisi un titre de "The Mamas & the Papas" : "California Dreamin'".

Keylia est une boule d’énergie qui souhaite enfin réaliser son rêve. Après s’être longtemps cachée dans sa chambre pour chanter, elle a enfin osé révéler son talent il y a deux ans. Et depuis… elle ne cesse de chanter ! La musique l’aide à canaliser cette énergie débordante et à s’affirmer en tant que jeune fille.

Avec une voix douce et mélodieuse, Keylia prend son courage à deux mains et monte sur la scène de The Voice Kids, prête à dévoiler son talent au grand jour et à convaincre les coachs ! Keylia, c'est une voix ensorcelante qui met tous les coachs d'accord.

Reste à Keylia de faire son choix. Avec quel coach elle va poursuivre l'aventure ?

Extrait de "The Voice Kids", les auditions à l'aveugle du samedi 30 août 2025 sur TF1.

Dernière modification le samedi, 30 août 2025 23:50
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans The Voice Kids | Vidéos
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 31 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 31 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine

30 août 2025 - 19:44

Dernières news

&quot;The Voice Kids&quot; : Guérie d'un cancer, Charlotte réalise son rêve samedi soir sur TF1 (vidéo)

"The Voice Kids" : Guérie d'un cancer, Charlotte réalise son rêve samedi soir sur TF1 (vidéo)

28 août 2025 - 18:34

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 31 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 31 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine

30 août 2025 - 19:44 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2019 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL