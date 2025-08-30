Replay "The Voice Kids" : Keylia chante "California Dreamin" de The Mamas & the Papas (vidéo)

Carton plein pour Keylia, 15 ans, elle a choisi un titre de "The Mamas & the Papas" : "California Dreamin'".
Keylia est une boule d’énergie qui souhaite enfin réaliser son rêve. Après s’être longtemps cachée dans sa chambre pour chanter, elle a enfin osé révéler son talent il y a deux ans. Et depuis… elle ne cesse de chanter ! La musique l’aide à canaliser cette énergie débordante et à s’affirmer en tant que jeune fille.
Avec une voix douce et mélodieuse, Keylia prend son courage à deux mains et monte sur la scène de The Voice Kids, prête à dévoiler son talent au grand jour et à convaincre les coachs ! Keylia, c'est une voix ensorcelante qui met tous les coachs d'accord.
Reste à Keylia de faire son choix. Avec quel coach elle va poursuivre l'aventure ?
Extrait de "The Voice Kids", les auditions à l'aveugle du samedi 30 août 2025 sur TF1.