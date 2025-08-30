Replay "The Voice Kids" : Keylia chante "California Dreamin" de The Mamas & the Papas (vidéo)

La première soirée des auditions à l'aveugle de la 11ème saison de "The Voice Kids" se poursuit sur TF1 avec Keylia. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Carton plein pour Keylia, 15 ans, elle a choisi un titre de "The Mamas & the Papas" : "California Dreamin'".

Keylia est une boule d’énergie qui souhaite enfin réaliser son rêve. Après s’être longtemps cachée dans sa chambre pour chanter, elle a enfin osé révéler son talent il y a deux ans. Et depuis… elle ne cesse de chanter ! La musique l’aide à canaliser cette énergie débordante et à s’affirmer en tant que jeune fille.

Avec une voix douce et mélodieuse, Keylia prend son courage à deux mains et monte sur la scène de The Voice Kids, prête à dévoiler son talent au grand jour et à convaincre les coachs ! Keylia, c'est une voix ensorcelante qui met tous les coachs d'accord.

Reste à Keylia de faire son choix. Avec quel coach elle va poursuivre l'aventure ?

Extrait de "The Voice Kids", les auditions à l'aveugle du samedi 30 août 2025 sur TF1.