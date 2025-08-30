recherche
Replay "The Voice Kids" : Milla chante "Caroline" de Mc Solaar (vidéo)

samedi 30 août 2025
La première soirée des auditions à l'aveugle de la 11ème saison de "The Voice Kids" se poursuit sur TF1 avec Milla. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Milla a 10 ans et elle est en CM2 à Perpignan dans les Pyrénées-Atlantiques. Milla a trois passions : le chant, la musique et la mode. Elle a commencé à chanter avant même de savoir parler, et à inventer des chansons avant même de savoir écrire.

Aujourd’hui, à 10 ans, elle est toujours passionnée de chant, mais aussi d’écriture, ayant déjà écrit ses propres chansons ! Plutôt influencée par la culture urbaine, elle chante du rap et du rnb, et elle ne sort jamais sans son baggy et son bob ! D’ailleurs, elle en a de toutes les couleurs, pour s’accorder avec chacune de ses tenues !

Petite fille joyeuse et déterminée, elle sait ce qu’elle veut, et fouler la scène de The Voice Kids est le premier rêve d’une longue liste ! Ce soir, elle va chanter "Caroline" de Mc Solaar, mais version acoustique, version Vianney.

Les coachs Soprano, Matt Pokora, Santa et Patrick Fiori vont-ils être séduits par cette version ?

Extrait de "The Voice Kids", les auditions à l'aveugle du samedi 30 août 2025 sur TF1.

Dernière modification le samedi, 30 août 2025 23:54
