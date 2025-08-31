recherche
The Voice Kids | Vidéos

Replay "The Voice Kids" : Juliette chante "Désolée" de Mentissa (vidéo)

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL dimanche 31 août 2025 142
Replay "The Voice Kids" : Juliette chante "Désolée" de Mentissa (vidéo)

La première soirée des auditions à l'aveugle de la 11ème saison de "The Voice Kids" se termine sur TF1 avec Juliette. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Il semble que Juliette soit une candidate persévérante et déterminée ! Son retour sur la scène de The Voice Kids après une première tentative est inspirant.

En s'attaquant à "Désolée" de Mentissa, elle montre qu'elle a travaillé dur pour améliorer sa performance.

Les coachs, qui sont eux-mêmes des artistes accomplis, apprécieront probablement son dévouement et sa passion pour la musique. Que ce soit Soprano, Mat Pokora, Santa ou Patrick Fiori, chacun possède une sensibilité unique qui pourrait être touchée par l'interprétation de Juliette. Espérons que cette fois-ci, elle récolte une pluie de buzzer et voit sa persévérance récompensée. 

Extrait de "The Voice Kids", les auditions à l'aveugle du samedi 30 août 2025 sur TF1.

Dernière modification le dimanche, 31 août 2025 00:07
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans The Voice Kids | Vidéos
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 31 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 31 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine

30 août 2025 - 19:44

Dernières news

&quot;The Voice Kids&quot; : Guérie d'un cancer, Charlotte réalise son rêve samedi soir sur TF1 (vidéo)

"The Voice Kids" : Guérie d'un cancer, Charlotte réalise son rêve samedi soir sur TF1 (vidéo)

28 août 2025 - 18:34

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 31 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 31 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine

30 août 2025 - 19:44 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2019 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL