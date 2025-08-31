Replay "The Voice Kids" : Juliette chante "Désolée" de Mentissa (vidéo)

La première soirée des auditions à l'aveugle de la 11ème saison de "The Voice Kids" se termine sur TF1 avec Juliette. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Il semble que Juliette soit une candidate persévérante et déterminée ! Son retour sur la scène de The Voice Kids après une première tentative est inspirant.

En s'attaquant à "Désolée" de Mentissa, elle montre qu'elle a travaillé dur pour améliorer sa performance.

Les coachs, qui sont eux-mêmes des artistes accomplis, apprécieront probablement son dévouement et sa passion pour la musique. Que ce soit Soprano, Mat Pokora, Santa ou Patrick Fiori, chacun possède une sensibilité unique qui pourrait être touchée par l'interprétation de Juliette. Espérons que cette fois-ci, elle récolte une pluie de buzzer et voit sa persévérance récompensée.

Extrait de "The Voice Kids", les auditions à l'aveugle du samedi 30 août 2025 sur TF1.