Replay "The Voice Kids" : Kimon chante "Vampire" d'Olivia Rodrigo (vidéo)

Premier talent à se présenter ce soir pour la deuxième soirée des auditions à l'aveugle de The Voice Kids : Kimon. Il interprète "Vampire" d'Olivia Rodrigo.
Kimon vit à Genève et, du haut de ses 13 ans, rêve de comédies musicales. Sur scène, il aime tout : chanter, danser et jouer la comédie. Depuis qu’il a découvert cet univers à 8 ans, il n’a jamais arrêté !
Très curieux et plein d’énergie, il adore incarner des personnages et donner vie aux histoires qu’il invente. Il étudie dans une école de comédie musicale à Genève avec l’espoir de réaliser un jour son plus grand rêve qui est de jouer à Londres ou à Broadway.
Sa voix puissante et son timbre aigu, il veut prouver que sa voix et son interprétation peuvent émouvoir les coachs. Arrivera-t-il à toucher le cœur du public français ?
Extrait de "The Voice Kids", les auditions à l'aveugle du samedi 6 septembre 2025 sur TF1.