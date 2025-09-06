Replay "The Voice Kids" : Kimon chante "Vampire" d'Olivia Rodrigo (vidéo)

La seconde soirée des auditions à l'aveugle de la 11ème saison de "The Voice Kids" débute sur TF1 avec Kimon. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Premier talent à se présenter ce soir pour la deuxième soirée des auditions à l'aveugle de The Voice Kids : Kimon. Il interprète "Vampire" d'Olivia Rodrigo.

Kimon vit à Genève et, du haut de ses 13 ans, rêve de comédies musicales. Sur scène, il aime tout : chanter, danser et jouer la comédie. Depuis qu’il a découvert cet univers à 8 ans, il n’a jamais arrêté !

Très curieux et plein d’énergie, il adore incarner des personnages et donner vie aux histoires qu’il invente. Il étudie dans une école de comédie musicale à Genève avec l’espoir de réaliser un jour son plus grand rêve qui est de jouer à Londres ou à Broadway.

Sa voix puissante et son timbre aigu, il veut prouver que sa voix et son interprétation peuvent émouvoir les coachs. Arrivera-t-il à toucher le cœur du public français ?

Extrait de "The Voice Kids", les auditions à l'aveugle du samedi 6 septembre 2025 sur TF1.