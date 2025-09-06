Replay "The Voice Kids" : Nelly chante "Move over" de Janis Joplin (vidéo)

La seconde soirée des auditions à l'aveugle de la 11ème saison de "The Voice Kids" se poursuit sur TF1 avec Nelly. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Nelly a choisi de chanter "Move Over" de Janis Joplin sur la scène de The Voice Kids pour son audition à l'aveugle.

Nelly est une jeune fille de 15 ans qui a commencé par suivre un chemin traditionnel au conservatoire de Marseille. Mais derrière ce parcours classique se cache une vraie rockeuse.

Polyglotte et multi-instrumentiste, Nelly ne rate jamais une occasion d’apprendre quelque chose. Emportée par son énergie débordante, elle devient une vraie rockeuse sur scène.

Pour son audition à l’aveugle, elle espère faire tourner le cœur des coachs et prouver que le rock a toute sa place chez les Kids !

Extrait de "The Voice Kids", les auditions à l'aveugle du samedi 6 septembre 2025 sur TF1.