Replay "The Voice Kids" : Nelly chante "Move over" de Janis Joplin (vidéo)

Nelly a choisi de chanter "Move Over" de Janis Joplin sur la scène de The Voice Kids pour son audition à l'aveugle.
Nelly est une jeune fille de 15 ans qui a commencé par suivre un chemin traditionnel au conservatoire de Marseille. Mais derrière ce parcours classique se cache une vraie rockeuse.
Polyglotte et multi-instrumentiste, Nelly ne rate jamais une occasion d’apprendre quelque chose. Emportée par son énergie débordante, elle devient une vraie rockeuse sur scène.
Pour son audition à l’aveugle, elle espère faire tourner le cœur des coachs et prouver que le rock a toute sa place chez les Kids !
Extrait de "The Voice Kids", les auditions à l'aveugle du samedi 6 septembre 2025 sur TF1.