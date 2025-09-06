recherche
The Voice Kids | Vidéos

Replay "The Voice Kids" : Néo chante "La foule" d'Edith Piaf (vidéo)

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL samedi 6 septembre 2025 179
Replay "The Voice Kids" : Néo chante "La foule" d'Edith Piaf (vidéo)

La seconde soirée des auditions à l'aveugle de la 11ème saison de "The Voice Kids" se poursuit sur TF1 avec Néo. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Néo a 14 ans. Ce soir, sur la scène de The Voice Kids, il a choisi d'interpréter "La Foule" d'Édith Piaf.

Néo est un jeune garçon touchant et sensible qui s’est passionné pour la musique dès son plus jeune âge. C’est tout d’abord sa grand-mère qui a poussé Néo à rejoindre une chorale. Ce fut très rapidement une révélation ! Il a poursuivi ensuite ses efforts en jouant le rôle phare d'une comédie musicale. Fort de ces deux expériences, Néo en est sûr, il ne reprendra pas la ferme familiale plus tard, il sera chanteur !

Après la comédie musicale, Néo avait besoin d’un nouveau défi à relever, le voilà donc face aux coachs de The Voice Kids !

Extrait de "The Voice Kids", les auditions à l'aveugle du samedi 6 septembre 2025 sur TF1.

Dernière modification le samedi, 06 septembre 2025 22:25
Publié dans The Voice Kids | Vidéos
