Replay "The Voice Kids" : Gabriela chante "Hope there's someone" d'Antony & the Johnsons (vidéo)

La seconde soirée des auditions à l'aveugle de la 11ème saison de "The Voice Kids" se poursuit sur TF1 avec Gabriela. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Nouveau talent impressionnant, vous allez voir : Gabriela. Le jeune talent a choisi un titre d'Antony and the Johnsons : "Hope There's Someone" pour faire chavirer les coachs de The Voice Kids.

Pour Gabriela, âgée de 15 ans, la musique est un héritage familial. Son père lui a transmis l’amour du blues et de la mélancolie. Tandis que sa mère, ancienne chanteuse dans des festivals en Suisse et au Brésil, lui a montré comment lever les foules. Gabriela, elle, se situe quelque part entre ces deux mondes. La jeune volleyeuse chante depuis toujours et rêve de partager sa passion sur la scène de The Voice Kids.

Pour son audition à l’aveugle, elle a choisi une chanson qui reflète sa dualité. Gabriela espère que les coachs seront curieux de découvrir qui se cache derrière sa voix !

