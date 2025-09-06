Replay "The Voice Kids" : Miriam chante "Listen" de Beyoncé (vidéo)

La seconde soirée des auditions à l'aveugle de la 11ème saison de "The Voice Kids" se poursuit sur TF1 avec Miriam. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

C'est au tour de Miriam de se présenter devant les coachs de The Voice Kids avec un titre de Beyoncé : "Listen".

Miriam est née et habite au Cameroun. Là-bas, la musique est innée. Miriam dit qu’elle est née avec. D’ailleurs, dans sa famille, tout le monde chante.

Mais très tôt, Miriam a montré un intérêt plus poussé pour la chanson, et sa voix a beaucoup plu. Il y a trois ans, elle a eu la chance de participer à The Voice Kids Afrique... et elle a gagné !

Aujourd’hui, elle vient se confronter aux coachs français pour montrer son talent et représenter l’Afrique. Remportera-t-elle une nouvelle fois le trophée ?

Extrait de "The Voice Kids", les auditions à l'aveugle du samedi 6 septembre 2025 sur TF1.