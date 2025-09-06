Replay "The Voice Kids" : Miriam chante "Listen" de Beyoncé (vidéo)

C'est au tour de Miriam de se présenter devant les coachs de The Voice Kids avec un titre de Beyoncé : "Listen".
Miriam est née et habite au Cameroun. Là-bas, la musique est innée. Miriam dit qu’elle est née avec. D’ailleurs, dans sa famille, tout le monde chante.
Mais très tôt, Miriam a montré un intérêt plus poussé pour la chanson, et sa voix a beaucoup plu. Il y a trois ans, elle a eu la chance de participer à The Voice Kids Afrique... et elle a gagné !
Aujourd’hui, elle vient se confronter aux coachs français pour montrer son talent et représenter l’Afrique. Remportera-t-elle une nouvelle fois le trophée ?
Extrait de "The Voice Kids", les auditions à l'aveugle du samedi 6 septembre 2025 sur TF1.