Replay "The Voice Kids" : Constantin chante "Beggin" de Madcon (vidéo)

La seconde soirée des auditions à l'aveugle de la 11ème saison de "The Voice Kids" se poursuit sur TF1 avec Constantin. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Place à Constantin pour fouler le plateau de The Voice Kids. Il va interpréter "Beggin'" de Madcon pour son audition à l'aveugle.

Derrière son air tranquille et son style posé, Constantin cache une vraie bête de scène. Né en Guyane, ce lycéen de 15 ans vit à Caen et suit un cursus artistique pluridisciplinaire. Assez détendu et calme dans la vie, il se métamorphose sur scène : il se lâche et met le feu à la scène !

Avec son groupe, il enchaîne les petites scènes et les concerts, mais Constantin n’a jamais participé à un concours de chant. En montant sur la scène de The Voice Kids, il va essayer de convaincre les coachs et leur montrer que sous ses airs cool se cache un vrai performeur.

Extrait de "The Voice Kids", les auditions à l'aveugle du samedi 6 septembre 2025 sur TF1.