Replay "The Voice Kids" : Emeline chante "La bonne étoile" de M (vidéo)

La seconde soirée des auditions à l'aveugle de la 11ème saison de "The Voice Kids" se poursuit sur TF1 avec Emeline. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Pour son audition à l'aveugle dans cette 11ème saison de "The Voice Kids", Emeline va interpréter le titre "La bonne étoile" de M accompagnée de sa harpe.

C'est à l'âge de 5 ans, dans un cours d'éveil musical, qu'Emeline a été attirée par la harpe. Elle a tout de suite aimé le son et la forme de l'instrument.

Pour Emeline, réussir son audition à l'aveugle serait incroyable. Et elle a décidé de s'accompagner toute seule avec sa harpe afin de faire découvrir cet instrument au public.

Extrait de "The Voice Kids", les auditions à l'aveugle du samedi 6 septembre 2025 sur TF1.