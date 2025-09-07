recherche
Replay "The Voice Kids" : Dony chante "Bella Ciao" de Fonola Band (vidéo)

dimanche 7 septembre 2025
Replay "The Voice Kids" : Dony chante "Bella Ciao" de Fonola Band (vidéo)

La seconde soirée des auditions à l'aveugle de la 11ème saison de "The Voice Kids" se poursuit sur TF1 avec Dony. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Pour son audition à l'aveugle dans cette 11ème saison de "The Voice Kids", Dony va interpréter le titre "Bella Ciao" de Fonola Band.

Dony a 14 ans, il vient de Saint-Etienne. Il a commencé à se produire en public dans les mariages, les baptêmes, et partout où il le pouvait. 

Fier de ses origines siciliennes, il a choisi d'interpréter "Bella Ciao" et il espère, grâce à cette chanson, rendre fier ses grands-parents et ses parents.

Extrait de "The Voice Kids", les auditions à l'aveugle du samedi 6 septembre 2025 sur TF1.

Dernière modification le dimanche, 07 septembre 2025 00:17
Publié dans The Voice Kids | Vidéos
