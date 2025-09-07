Replay "The Voice Kids" : Charlie chante "Flash" de Maëlle (vidéo)

La seconde soirée des auditions à l'aveugle de la 11ème saison de "The Voice Kids" se poursuit sur TF1 avec Charlie. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Pour son audition à l'aveugle dans cette 11ème saison de "The Voice Kids", Charlie va interpréter le titre "Flash" de Maëlle.

Charlie 11 ans, elle vient de la Somme. Elle pratique le tennis depuis l'âge de 5 ans et elle a l'esprit de gagne.

Quand Charlie veut obtenir quelque chose, elle ne lâche rien. Elle veut participer à The Voice Kids depuis qu'elle est toute petite, mais sa mère a refusé à 5 ans, à 6 ans, à 7 ans, à 8 ans et finalement, c'est à l'âge de 9 ans qu'elle a pu participer au casting sans être prise... Charlie n'a rien lâché et travaillé dur pour cette fois être prise sur cette 11ème saison.

Ce soir, Charlie espère intégrer l'équipe d'un coach pour aller au-delà des auditions à l'aveugle.

Extrait de "The Voice Kids", les auditions à l'aveugle du samedi 6 septembre 2025 sur TF1.