Replay "The Voice Kids" : Ariane chante "Tomorrow" de Andrea McArdle (vidéo)

La seconde soirée des auditions à l'aveugle de la 11ème saison de "The Voice Kids" se termine sur TF1 avec Ariane. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Pour son audition à l'aveugle dans cette 11ème saison de "The Voice Kids", Arien va interpréter le titre "Tomorrow" de Andrea McArdle.

Ariane a 13 ans, elle vient de Paris et pensait que The Voice Kids n'était une aventure pour elle. Ariane a toujours fait du chant classique, elle a même chanté en solo pour la réouverture de Notre-Dame-de-Paris.

En participant à The Voice Kids, Ariane souhaite sortir de ce registre pour aller explorer d'autres univers musicaux.

Extrait de "The Voice Kids", les auditions à l'aveugle du samedi 6 septembre 2025 sur TF1.