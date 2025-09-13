recherche
The Voice Kids | Vidéos

Replay "The Voice Kids" : Shilath chante "Mamma mia" de Mentissa (vidéo)

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL samedi 13 septembre 2025 126
Replay "The Voice Kids" : Shilath chante "Mamma mia" de Mentissa (vidéo)

La troisième et dernière soirée des auditions à l'aveugle de la 11ème saison de "The Voice Kids" se poursuit sur TF1 avec Shilath. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

C'est au tour de Shilath de se présenter devant les coachs ce soir. Elle a choisi un titre de Mentissa : "Mamma mia".

Shilath a 7 ans et vit à Neuilly avec ses parents, ses trois soeurs et ses deux frères. Dans cette grande famille pleine de vie, elle est la petite star ! Chanteuse depuis petite, elle prend des cours de chant, de piano et de théâtre, et rêve d’écrire ses propres chansons. La scène et le public ne font même pas peur à Shilath.

The Voice Kids, c’est son rêve depuis toujours, alors quand Nikos lui a annoncé sa participation, toute sa famille était aux anges. Shilath veut prouver qu’elle a sa place sur scène et dans le cœur des coachs !

Extrait de "The Voice Kids", les auditions à l'aveugle du samedi 13 septembre 2025 sur TF1.

Dernière modification le samedi, 13 septembre 2025 22:21
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans The Voice Kids | Vidéos
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 14 septembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 14 septembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

13 septembre 2025 - 20:01

Dernières news

&quot;The Voice Kids&quot; : moment suspendu avec Margaux sur &quot;I Will Always Love You&quot; samedi sur TF1 (vidéo)

"The Voice Kids" : moment suspendu avec Margaux sur "I Will Always Love You" samedi sur TF1 (vidéo)

11 septembre 2025 - 20:05

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 14 septembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 14 septembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine…

13 septembre 2025 - 20:01 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2019 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL