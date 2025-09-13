Replay "The Voice Kids" : Shilath chante "Mamma mia" de Mentissa (vidéo)

La troisième et dernière soirée des auditions à l'aveugle de la 11ème saison de "The Voice Kids" se poursuit sur TF1 avec Shilath. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

C'est au tour de Shilath de se présenter devant les coachs ce soir. Elle a choisi un titre de Mentissa : "Mamma mia".

Shilath a 7 ans et vit à Neuilly avec ses parents, ses trois soeurs et ses deux frères. Dans cette grande famille pleine de vie, elle est la petite star ! Chanteuse depuis petite, elle prend des cours de chant, de piano et de théâtre, et rêve d’écrire ses propres chansons. La scène et le public ne font même pas peur à Shilath.

The Voice Kids, c’est son rêve depuis toujours, alors quand Nikos lui a annoncé sa participation, toute sa famille était aux anges. Shilath veut prouver qu’elle a sa place sur scène et dans le cœur des coachs !

Extrait de "The Voice Kids", les auditions à l'aveugle du samedi 13 septembre 2025 sur TF1.