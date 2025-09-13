Replay "The Voice Kids" : Shilath chante "Mamma mia" de Mentissa (vidéo)

C'est au tour de Shilath de se présenter devant les coachs ce soir. Elle a choisi un titre de Mentissa : "Mamma mia".
Shilath a 7 ans et vit à Neuilly avec ses parents, ses trois soeurs et ses deux frères. Dans cette grande famille pleine de vie, elle est la petite star ! Chanteuse depuis petite, elle prend des cours de chant, de piano et de théâtre, et rêve d’écrire ses propres chansons. La scène et le public ne font même pas peur à Shilath.
The Voice Kids, c’est son rêve depuis toujours, alors quand Nikos lui a annoncé sa participation, toute sa famille était aux anges. Shilath veut prouver qu’elle a sa place sur scène et dans le cœur des coachs !
Extrait de "The Voice Kids", les auditions à l'aveugle du samedi 13 septembre 2025 sur TF1.