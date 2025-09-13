Replay "The Voice Kids" : Margaux chante "I will always love you" de Whitney Houston (vidéo)

La troisième et dernière soirée des auditions à l'aveugle de la 11ème saison de "The Voice Kids" se poursuit sur TF1 avec Margaux. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Pour son audition à l'aveugle, Margaux se présente sur le plateau de The Voice Kids avec un titre de Whitney Houston : "I Will Always Love You".

Margaux a parcouru 6 000 kilomètres depuis Dubaï pour réaliser son rêve sur la scène de The Voice Kids.

Petite, elle découvre la musique avec son grand-père qui joue de la clarinette et lui apprend le rock. Adolescente douce et dans la lune, elle trouve dans la musique un refuge et un moyen de s’exprimer. À 13 ans, elle s’essaie déjà à de grandes chansons à voix et montre que le talent n’a pas d’âge.

Celle qui rêve de passer un jour à la radio compte bien profiter de cette grande scène pour dévoiler son talent et réaliser son rêve...

Extrait de "The Voice Kids", les auditions à l'aveugle du samedi 13 septembre 2025 sur TF1.