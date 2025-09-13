Replay "The Voice Kids" : Matilda chante "Fortunatu" de Tony Toga (vidéo)

La troisième et dernière soirée des auditions à l'aveugle de la 11ème saison de "The Voice Kids" se poursuit sur TF1 avec Matilda. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Pour son audition à l'aveugle, Matilda a choisi la chanson "Fortunatu" de Tony Toga.

Matilda est originaire de Corse, et toute sa vie tourne autour de l'art : elle chante, joue du violon et du piano. En plus de son talent musical, Matilda excelle dans une autre grande discipline : elle est vice-championne d'Europe de danse contemporaine !

Malgré ses réussites, son rêve le plus fou est d'être sur le plateau de The Voice Kids, rencontrer les coachs et Nikos ! Elle espère bien toucher les coachs en plein cœur, particulièrement le Corse Patrick Fiori.

Extrait de "The Voice Kids", les auditions à l'aveugle du samedi 13 septembre 2025 sur TF1.