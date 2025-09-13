Replay "The Voice Kids" : Eileen chante "Tourner la tête" d'Amel Bent (vidéo)

La troisième et dernière soirée des auditions à l'aveugle de la 11ème saison de "The Voice Kids" se poursuit sur TF1 avec Eileen. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Eileen a découvert le chant très tôt aux côtés de son arrière-grand-mère, mais c'est seulement il y a quatre ans qu'elle a trouvé l'endroit où elle se sent vraiment bien : la scène de The Voice Kids.

Ce soir, notre talent de 12 ans a choisi, pour son audition à l'aveugle, le titre "Tourner la tête" d'Amel Bent pour faire chavirer celle des coachs.

Très sensible, elle a appris à canaliser ses émotions débordantes pour les exprimer dans ses chansons, ce qui fait d'elle, du haut de ses 12 ans, une grande interprète. Habituée à émouvoir aux larmes ses auditeurs, réussira-t-elle à toucher les coachs de The Voice Kids ?

Extrait de "The Voice Kids", les auditions à l'aveugle du samedi 13 septembre 2025 sur TF1.