Replay "The Voice Kids" : Roxane chante "Flamme" de Juliette Armanet (vidéo)

Roxane est une jeune fille qui croque la vie à pleines dents ! Très solaire, elle sait exactement ce qu’elle veut et assume son originalité avec un look vintage et coloré.
Ce soir, ce jeune talent a choisi le titre "Flamme" de Juliette Armanet pour séduire les coachs.
Issue d’une famille de musiciens, elle pratique la flûte traversière depuis ses 7 ans et est inscrite à un cursus scolaire musical. Mais c’est dans le chant qu’elle a trouvé le moyen de mettre à profit et de canaliser toute sa vitalité.
Alors, elle compte bien mettre le feu au plateau de The Voice Kids et transmettre sa bonne humeur aux coachs !
Extrait de "The Voice Kids", les auditions à l'aveugle du samedi 13 septembre 2025 sur TF1.