Replay "The Voice Kids" : Roxane chante "Flamme" de Juliette Armanet (vidéo)

samedi 13 septembre 2025
Replay "The Voice Kids" : Roxane chante "Flamme" de Juliette Armanet (vidéo)

La troisième et dernière soirée des auditions à l'aveugle de la 11ème saison de "The Voice Kids" se poursuit sur TF1 avec Roxane. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Roxane est une jeune fille qui croque la vie à pleines dents ! Très solaire, elle sait exactement ce qu’elle veut et assume son originalité avec un look vintage et coloré.

Ce soir, ce jeune talent a choisi le titre "Flamme" de Juliette Armanet pour séduire les coachs.

Issue d’une famille de musiciens, elle pratique la flûte traversière depuis ses 7 ans et est inscrite à un cursus scolaire musical. Mais c’est dans le chant qu’elle a trouvé le moyen de mettre à profit et de canaliser toute sa vitalité.

Alors, elle compte bien mettre le feu au plateau de The Voice Kids et transmettre sa bonne humeur aux coachs !

Extrait de "The Voice Kids", les auditions à l'aveugle du samedi 13 septembre 2025 sur TF1.

