Replay "The Voice Kids" : Mélody-Rose chante "I want you back" des Jackson Five (vidéo)

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL samedi 13 septembre 2025 139
Replay "The Voice Kids" : Mélody-Rose chante "I want you back" des Jackson Five (vidéo)

La troisième et dernière soirée des auditions à l'aveugle de la 11ème saison de "The Voice Kids" se poursuit sur TF1 avec Melody-Rose. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Melody-Rose a choisi de s'attaquer à un monument de la pop avec ce titre des Jackson Five ce soir : "I Want You Back".

À 11 ans, Melody-Rose porte ses deux passions dans son prénom : la musique et le rose ! C’est son papa, grand pianiste en Angleterre, et sa maman, qui adore chanter, qui l’ont initiée très tôt à la musique. Originaire de la Côte d’Azur, elle est une jeune fille attachante de 11 ans qui a commencé le chant en s’inscrivant à la chorale puis en chantant avec un groupe dans un restaurant. Elle ira jusqu’à monter sur scène devant 25 000 personnes, marchant ainsi sur les traces de son papa !

Participer à The Voice Kids est la suite logique de son parcours, et elle espère que grâce à elle, les coachs vont voir la vie... en rose ! Évidemment.

Extrait de "The Voice Kids", les auditions à l'aveugle du samedi 13 septembre 2025 sur TF1.

Dernière modification le samedi, 13 septembre 2025 23:52
