Replay "The Voice Kids" : Mariami chante "Shallow" de Lady Gaga et Bradley Cooper (vidéo)

C'est au tour de Mariami de se présenter devant les coachs ce soir. Le jeune talent a choisi un titre du film "A Star Is Born" pour séduire les coachs : "Shallow" de Lady Gaga et Bradley Cooper.
Mariami est née en Géorgie et est arrivée en France il y a 7 ans. Sa double culture l’a poussée à s’intéresser aux musiques du monde entier, ce qui a éveillé en elle une passion. Depuis, elle a remporté 4 concours sur 5 et chanté devant 25 000 personnes.
Participer à The Voice Kids est la suite logique de son ascension vers son but ultime : devenir chanteuse et faire une grande carrière. Mariami est très heureuse d’être là pour réaliser son rêve de petite fille, mais c’est aussi une compétitrice née, bien déterminée à faire tourner les fauteuils des coachs !
Extrait de "The Voice Kids", les auditions à l'aveugle du samedi 13 septembre 2025 sur TF1.