Replay "The Voice Kids" : Mariami chante "Shallow" de Lady Gaga et Bradley Cooper (vidéo)

La troisième et dernière soirée des auditions à l'aveugle de la 11ème saison de "The Voice Kids" se poursuit sur TF1 avec Mariami. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

C'est au tour de Mariami de se présenter devant les coachs ce soir. Le jeune talent a choisi un titre du film "A Star Is Born" pour séduire les coachs : "Shallow" de Lady Gaga et Bradley Cooper.

Mariami est née en Géorgie et est arrivée en France il y a 7 ans. Sa double culture l’a poussée à s’intéresser aux musiques du monde entier, ce qui a éveillé en elle une passion. Depuis, elle a remporté 4 concours sur 5 et chanté devant 25 000 personnes.

Participer à The Voice Kids est la suite logique de son ascension vers son but ultime : devenir chanteuse et faire une grande carrière. Mariami est très heureuse d’être là pour réaliser son rêve de petite fille, mais c’est aussi une compétitrice née, bien déterminée à faire tourner les fauteuils des coachs !

Extrait de "The Voice Kids", les auditions à l'aveugle du samedi 13 septembre 2025 sur TF1.