Replay "The Voice Kids" : Lyanna chante "APT" de Bruno Mars et Rosé (vidéo)

La troisième et dernière soirée des auditions à l'aveugle de la 11ème saison de "The Voice Kids" se poursuit sur TF1 avec Lyanna. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Nouveau talent de la soirée : Lyanna. Elle a choisi de chanter le tube de Bruno Mars et Rosé : "APT".

Lyanna est une petite fille énergique et positive. Elle est ceinture verte de taekwondo, adore les animaux, et est très engagée puisqu’elle fait partie du conseil municipal des jeunes de sa commune.

À force de l’entendre chanter en permanence, ses parents l’ont inscrit à son premier concours à 7 ans. Lyanna a scotché tout le monde et remporté le prix coup de coeur ! Alors depuis, elle a enchaîné tous les concours de sa région, et elle adore ça.

En participant à The Voice Kids, Lyanna a encore le sentiment d’avoir des choses à prouver et elle compte bien se donner à fond pour faire se retourner les coachs !

Extrait de "The Voice Kids", les auditions à l'aveugle du samedi 13 septembre 2025 sur TF1.