Replay "The Voice Kids" : Ilian chante "Ensemble" d'Aliocha Schneider (vidéo)

La troisième et dernière soirée des auditions à l'aveugle de la 11ème saison de "The Voice Kids" se termine sur TF1 avec Ilian. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Dernier talent de la soirée : Ilian. Il choisit d'interpréter "Ensemble" d'Aliocha Schneider.

Ilian, jeune toulousain de 12 ans, adore faire le show lors des réunions familiales. Il chante avec ses proches depuis l'âge de 3 ans et a découvert sa passion pour les représentations très tôt. Issu d'une famille très soudée, il est encouragé par celle-ci à poursuivre ses rêves sans relâche.

Malgré des épreuves difficiles et des moments de solitude à l'école, il se présente aujourd'hui avec une assurance et une motivation débordante qui réchauffent le cœur.

Réussira-t-il à toucher le cœur des quatre coachs ?

Extrait de "The Voice Kids", les auditions à l'aveugle du samedi 13 septembre 2025 sur TF1.