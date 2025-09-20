Replay "The Voice Kids" : Néo, Ella, Milla et Charlie chantent "Maman" de Louane (vidéo)

La soirée des Groupes de la 11ème saison de "The Voice Kids" se poursuit sur TF1 avec Néo, Ella, Milla et Charlie. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Cœurs sensibles, s'abstenir ! Pour cette phase des groupes, Soprano a décidé de faire une magnifique surprise aux mamans des jeunes talents...

Alors que Néo, Ella, Milla et Charlie s'apprêtent à monter sur scène pour interpréter "Maman" de Louane, leurs mères sont appelées à les rejoindre !

Une vague d'émotion s'empare alors du plateau, tandis que les jeunes artistes dédient leur prestation à celles qui leur ont donné la vie.

Un moment d'amour suspendu, sous les regards et les coeurs attendris des coachs et du public...

Extrait de "The Voice Kids", les Groupes du samedi 20 septembre 2025 sur TF1.