Replay "The Voice Kids" : Dony, Ilian, Albert et Gaëtan chantent un medley rock (vidéo)

La soirée des Groupes de la 11ème saison de "The Voice Kids" se poursuit sur TF1 avec Dony, Ilian, Albert et Gaëtan. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Ils sont beaux, ils sont jeunes : ils forment le nouveau Boys Band de The Voice Kids !

Dony, Ilian, Albert et Gaëtan ont accepté de relever un défi de taille : proposer un medley de cinq titres issus de célèbres Boys Bands à la renommée mondiale.

Des Beatles aux One Direction, en passant par Queen, Téléphone et les 2 be 3, les quatre jeunes talents de l'équipe de Patrick Fiori nous font voyager dans le temps. Ils enflamment la scène avec une énergie débordante, et époustouflent jury et public.

Le choix s'annonce difficile... Qui de Dony, Ilian, Albert et Gaëtan accèdera à la grande finale ?

Extrait de "The Voice Kids", les Groupes du samedi 20 septembre 2025 sur TF1.