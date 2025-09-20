Replay "The Voice Kids" : Lyanna, Constantin, Roxane et Sasha chantent "Abracadabra" de Lady Gaga (vidéo)

La soirée des Groupes de la 11ème saison de "The Voice Kids" se poursuit sur TF1 avec Lyanna, Constantin, Roxane et Sasha. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Pour son premier groupe en compétition, M. Pokora a mis la barre haute ! Lyanna, Constantin, Roxane et Sasha s'attaquent à un titre particulièrement difficile et exigeant : "Abracadabra" de Lady Gaga.

Du haut de leur jeune âge, les quatre talents nous offrent un tableau chanté-dansé impressionnant. Ils ont travaillé dur pour réussir ce pari fou : bluffer les coachs et enflammer la scène de The Voice Kids !

Qui parviendra à se qualifier pour la grande finale ?

Extrait de "The Voice Kids", les Groupes du samedi 20 septembre 2025 sur TF1.