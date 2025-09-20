Replay "The Voice Kids" : Lyanna, Constantin, Roxane et Sasha chantent "Abracadabra" de Lady Gaga (vidéo)

Pour son premier groupe en compétition, M. Pokora a mis la barre haute ! Lyanna, Constantin, Roxane et Sasha s'attaquent à un titre particulièrement difficile et exigeant : "Abracadabra" de Lady Gaga.
Du haut de leur jeune âge, les quatre talents nous offrent un tableau chanté-dansé impressionnant. Ils ont travaillé dur pour réussir ce pari fou : bluffer les coachs et enflammer la scène de The Voice Kids !
Qui parviendra à se qualifier pour la grande finale ?
Extrait de "The Voice Kids", les Groupes du samedi 20 septembre 2025 sur TF1.