Replay "The Voice Kids" : Nelly, Charlotte, Matilda et Melody-Rose chantent "Forever Young" d'Alphaville (vidéo)

La soirée des Groupes de la 11ème saison de "The Voice Kids" se poursuit sur TF1 avec Nelly, Charlotte, Matilda et Melody-Rose. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Voilà une prestation qui devrait faire fondre le cœur des nostalgiques... Nelly, Charlotte, Matilda et Melody-Rose nous font revivre les années 80, avec leur reprise du titre "Forever young" d'Alphaville.

Dans un décor de cirque magique, les quatre jeunes artistes unissent leurs voix pour offrir au public de The Voice Kids un moment poétique, sous les yeux fiers de leur coach, Patrick Fiori.

Qui amènera-t-il en finale ?

Extrait de "The Voice Kids", les Groupes du samedi 20 septembre 2025 sur TF1.